Lyon : la Fondation Fourvière change de gouvernance, Jean Christophe Aguettant nommé président

Après 13 ans passés à la Fondation Fourvière, Philippe Castaing cédera sa place à Jean-Christophe Aguettant le 1er juillet. Il sera accompagné par Marc Bouchacourt, nommé vice-président.

Du changement à Lyon. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la Fondation Fourvière annonce que son président, Philippe Castaing, laissera sa place à Jean-Christophe Aguettant le 1er juillet prochain après 13 ans d’engagement, dont 4 à sa tête.

Chef d’entreprise, Jean-Christophe Aguettant a pris sa retraite début 2025 avant d'entrer au conseil d’administration de la Fondation Fourvière en tant que vice-président. Il deviendra son président dans quelques jours. "Je m’engage à servir ce magnifique sanctuaire avec ses équipes de salariés et de bénévoles compétents et solidaires, afin que celui-ci soit encore plus accueillant et plus majestueux pour les Lyonnais et les visiteurs du monde entier", assure-t-il.

Lire aussi : Lyon : la Fondation Fourvière lance un appel aux dons pour finaliser son Espace Découverte

Marc Bouchacourt nommé vice-président

Marc Bouchacourt est, quant à lui, nommé vice-président de la Fondation Fourvière. Après avoir dirigé pendant 14 ans le collège des Maristes, il devient chef d’établissement de l’Institution Sainte-Marie Lyon qu’il conduira durant 20 ans à la tête d’un ensemble accueillant près de 5 000 élèves.

Avec cette nouvelle gouvernance, la Fondation Fourvière poursuit "sa mission de préservation, de transmission et d’animation" du sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, en établissant un nouveau schéma directeur à travers le projet Fourvière 2030 destiné "à renforcer encore l’accueil, la compréhension et le rayonnement du sanctuaire", conclut le communiqué.

Lire aussi : Les 130 ans de Fourvière : la grande fête à ne pas manquer