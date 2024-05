Divorce avec les Verts acté, Nathalie Perrin-Gilbert se rapproche du Parti Socialiste. Les élus LFI siégeant dans son groupe à la Ville de Lyon annoncent mettre fin à leur collaboration.

A plus de deux ans des prochaines élections municipales, les premières manoeuvres sont déjà lancées à gauche. Depuis plusieurs semaines déjà, l'adjointe de Grégory Doucet en charge de la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, marquait ses distances avec la majorité écologiste. Un divorce consommé lundi 6 mai, NPG écrivant au maire pour lui annoncer sa démission définitive du Conservatoire de Lyon, embourbé dans des problèmes financiers, managériaux et théâtre d'une guerre politique entre les Verts et la désormais ex-présidente. Dans la foulée, elle indiquait à nos confrères du Progrès qu'elle ne "partira pas au premier tour des prochaines municipales avec les Verts".

LFI déplore le "positionnement unilatéral" de NPG

Mercredi 1er mai, le meeting de Raphaël Glucksmann, candidat socialiste "Place publique" à Villeurbanne n'est ainsi pas passé inaperçu puisque Nathalie Perrin-Gilbert y a retrouvé entre autres l'ex-président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld. Tous deux semblent voir dans la dynamique relative du candidat socialiste - dynamique exceptionnelle lorsque mise en parallèle de la campagne atone de l'écologiste Marie Toussain - une opportunité de construire une alternative à gauche face aux écologistes. "Ce que fait Place Publique ne m’est parfois pas étranger. Il a une “entrée” citoyenne dans laquelle je peux me retrouver. Se reconstruire peut commencer par là", confiait l'adjointe à la culture à nos confrères de Tribune de Lyon.

Pour l'heure, Grégory Doucet n'a semble-t-il pas pris de décision concernant l'avenir politique au sein de sa majorité de son encombrante adjointe. Les élus du groupe écologiste non plus. Mais du côté des membres de La France Insoumise, le ton a été donné ce mardi dans un communiqué. L'adjoint au maire Laurent Bosetti et l'adjointe d'arrondissement Aurélie Gries ont ainsi déploré un "positionnement unilatéral" de NPG, "fragilisant les sensibilités et l'équilibre d'un groupe multiple". Et d'ajouter : "(Nous) prenons acte des divergences idéologiques et stratégiques qui mettent fin à notre collaboration ainsi qu'à une belle aventure humaine et militante", rappelant au passage l'engagement "plein et entier" des élus LFI "au sein de l'exécutif municipal lyonnais".

