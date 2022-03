Lyon : top départ de la Semaine de la Presse et des Médias à l'École

De la maternelle au lycée, les élèves lyonnais vont se former au monde des médias dans la cadre de la Semaine de la presse et des Médias à l’École. / AFP)

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École qui démarre ce lundi 21 mars, des établissements scolaires lyonnais et de la région vont participer à de nombreux évènements en collaboration avec les différents organes de presse. Objectif : faire connaître l’univers des médias aux citoyens de demain.

La 33e édition de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École débute ce lundi 21 mars à Lyon sur le thème "S'informer pour comprendre le monde". L'évènement vise à former les élèves à devenir des "citoyens actifs, dans une société de l'information et de la communication" explique l'Académie de Lyon. Accompagnés de leurs enseignants, des élèves de la maternelle au lycée pourront échanger autour de l'univers des médias, de la presse et du numérique, ou encore de la liberté d’expression pour développer leur goût pour l'actualité et forger leur jugement critique.

À Lyon, plusieurs établissements scolaires vont participer à cette édition. Notamment à la cité scolaire internationale où des élèves de première vont participer au concours de "Unes" organisé par le CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) de Créteil. Des professionnels de la presse écrite, de la radio et de l'audiovisuel interviendront également dans d'autres établissements de la région. La Semaine de la Presse et des Médias à l’École s’achèvera ce samedi 26 mars à Lyon.