Hausse des prix : des militants bloquent le dépôt pétrolier de Feyzin

Lundi 21 mars au matin, une centaine de personnes sont venues bloquer le dépôt pétrolier à Feyzin à l'appel d'un collectif d'agriculteurs, employés du BTP et transporteurs.

Plus de deux euros à la pompe. Les prix des céréales qui s'envolent. La guerre en Ukraine démarrée le 24 janvier a de forts impacts économiques en France. Face à la hausse des prix dans le Rhône, un collectif composé d'agriculteurs, de taxis, d'employés du BTP ou de routiers bloque le dépôt pétrolier de Feyzin, lundi 21 mars. Dès le matin, une centaine de personnes et une trentaine de véhicules se sont retrouvés pour empêcher les livraisons de pétrole.

"On demande le blocage des prix du gasoil, des céréales et des matières premières. On va rester le plus longtemps possible, jusqu'à avoir gain de cause", affirme Manuel Arandel, du syndicat Confédération Paysanne. Il craint que les agriculteurs "n'arrivent pas à encaisser cette hausse des charges, depuis un an, et surtout depuis la guerre en Ukraine". "La crainte c'est que des exploitations ne passent pas l'année en France", développe l'agriculteur.

TotalEnergies, en charge de la raffinerie et du dépôt pétrolier a confirmé que le site était bien bloqué. "Les expéditions de produits pourraient être perturbées mais TotalEnergies continuera à assurer les approvisionnements de son réseau de stations-services et de ses clients", affirme le fournisseur. Sur place, les militants expliquent que les livraisons sont rendues impossibles et se déportent vers le port à Lyon.