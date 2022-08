Lyon : tentative de vol, il a été pris la main dans le sac

Ce mardi 23 août, un homme a tenté de voler des affaires dans le sac d’une victime à la station de métro de Part-Dieu.

C’est aux alentours de 17h30 qu’un équipage en patrouille a trouvé un jeune homme de 26 ans en train de faire une tentative de vol. Le suspect essayait de dérober des affaires dans le sac d’une autre personne.

Le jeune a tout de suite été interpelé et surpris avec deux téléphones volés. L’un fauché trois jours plus tôt et l’autre le jour-même, à la gare de Lyon Part-Dieu. Les deux victimes ont porté plainte.

Lors de son audition, le suspect a nié les faits. Il a été présenté ce jeudi 25 août au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate.

