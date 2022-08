Lyon : un nouveau magasin s'installe place des Terreaux

Un nouveau magasin signé la Mie Câline va ouvrir ses portes le 30 août sur la place des Terreaux.

Patrick Caceres est déjà le patron de quatre points de ventes à Lyon et à Vienne. C’est en 2016 qu’avec son épouse ils décident de devenir franchisés de la Mie Câline. "J’ai choisi La Mie Câline car elle a des qualités et des valeurs qui me sont chères", a confié l’homme de 58 ans. Mie Câline est connue depuis 1985, notamment pour ses pâtisseries et ses viennoiseries.

Pour son ouverture le 30 août prochain, à la place de DM's Sport, le nouveau magasin la Mie Câline recrutera une dizaine de salariés pour accueillir les clients.

