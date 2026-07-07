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Pour le 14 juillet à Lyon, TCL renforce ses métros jusqu’à 2 heures

  • par LR

    • À l’occasion de la Fête nationale et de la demi-finale de la Coupe du Monde prévues le mardi 14 juillet, TCL renforce son offre sur le réseau tout au long de la soirée.

    Afin que les usagers puissent profiter du 14 juillet et de la demi-finale de la Coupe du Monde prévue ce jour-là, les transports en commun lyonnais (TCL) seront adaptés tout au long de la soirée.

    Les lignes de métro A, B, C et D seront ainsi renforcées pour répondre à l’affluence attendue et prolongées jusqu’à 2 heures. Le funiculaire F1 circulera selon son offre habituelle, avec un dernier départ à minuit depuis Vieux-Lyon et Saint-Just. Le funiculaire F2 s’arrêtera quant à lui à 19 h 30, avec un dernier départ prévu à cette heure-là depuis Vieux-Lyon et Fourvière.

    Des lignes de bus impactées

    Certaines lignes de bus seront par ailleurs adaptées ou limitées temporairement en raison des festivités et des contraintes de circulation liées à l’événement, indique TCL dans son communiqué. Les itinéraires des lignes C10, C12, C20, 15, 35 et 40 seront modifiés dès 7 heures, ceux des lignes TB11, C13, C18, C23, 9, 19, 31, 40 et 59 le seront dès 17 heures. Tandis que les lignes S1 et S6 ne circuleront pas de la journée.

    Toutes les informations sont à retrouver dès à présent sur le site de TCL.

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