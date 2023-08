Lyon : six personnes interpellées à la Guillotière pour un rixe présumée

Six individus ont été interpellés dans le quartier de la Guillotière à Lyon mardi 22 août vers 20 h 30.

Six personnes ont été interpellées vers 20 h 30 mardi 22 août à la Guillotière après que les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place pour une possible rixe, rapporte Le Progrès. Les individus sont soupçonnés d'avoir tenté de se débarrasser de gazeuses et de couteaux dans les parties communes d'un immeuble.

Une arme de poing a également été découverte rue Paul-Bert. Les policiers ne peuvent toutefois pas affirmer qu'elle appartient à l'un des individus interpellés.