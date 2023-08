Végétalisation des copropriétés : 70 résidences financées par la Métropole de Lyon

Lancé en décembre 2021 par la Métropole de Lyon, le programme d'accompagnement à la végétalisation des copropriétés a permis de financer 70 projets.

La Métropole de Lyon veut créer des îlots de fraicheur dans les copropriétés, qui représentent 70 % de la surface du territoire métropolitain. A la résidence sénior Thiers dans le 6e arrondissement de Lyon, 66 arbres et arbustes ont été plantés pour végétaliser les espaces extérieurs. Géré par le CCAS de la Ville de Lyon, cet établissement faisait partie des six, définis comme prioritaires par la Ville. Denton, Clos Jouve, Pradel, Marc Bloch et Charcot devraient bénéficier eux-aussi d'une végétalisation d'ici la fin du mandat des écologistes pour un montant total de 230 000 €. "Ce sont des établissements sur lesquels on part de rien. Ici, le montant total des travaux s'élève à 50 000 €, dont 16 000 financés par la Métropole", explique Alexandre Chevalier.

Le dispositif bientôt étendu

Avec une enveloppe de 2,5 millions d'euros votée fin 2021, l'exécutif métropolitain finance de 30 à 65 % les projets de végétalisation des espaces privés, et apporte également une aide à l'ingénierie, ainsi qu'un accompagnement pour l'entretien. "Pour végétaliser, nous ne pouvons pas agir uniquement sur l'espace public qui ne représente que 30 % du territoire. 70 résidences privées et détenues par des des bailleurs sociaux ont déjà été financées", se félicite le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Précisant par ailleurs une accélération du rythme depuis quelques mois. Le dispositif devrait également être élargi aux établissements médico-sociaux et aux résidences pavillonnaires après le vote d'une délibération en fin d'année.

"Nous ajouterons des fonds au dispositif autant que nécessaire, assure ainsi Bruno Bernard. Et d'ajouter : Cela nous coûte moins cher de financer un arbre ici que de le financer sur la voie publique."