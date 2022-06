"Jagnoux" a une vraie idée originale, observée nulle par ailleurs en se baladant sur la plateforme Oyé. "Créer des espaces de danse, des tables pour boire sans alcool , et de l'amitié bonne enfant... pas besoin d'antidépresseurs, des psychiatres, de cliniques... on se retrouve, enfin...". Un nouveau projet sur la table... sans alcool.

4e arrondissement : 725 294 €*

Hammam traditionnel :

Idée loufoque clairement inspirée d'outre-Méditerranée. "Un hammam traditionnel en non-mixité permettrait de créer de la mixité dans ces quartiers où les communautés sont parfois cloisonnées. Ces lieux renforcent la sororité", détaille "Al Desj".

Une brigade de nettoyage de quartier :

Une belle ville est aussi une ville propre. Le Lyonnais "Rfkp" en a bien conscience. "Pour garder notre cadre de vie propre et sensibiliser adultes et enfants à la pollution de rue et au recyclage, créons une brigade de ramassage composée de citoyens actifs et riverains de quartier". Définitivement, c'est une idée à ne pas jeter à la poubelle.

5e arrondissement : 1 016 423 €*

Refaire de la tour métallique de Fourvière un monument touristique :

La petite tour Eiffel de Lyon devient un monument touristique. C'est en tout cas ce que propose "Juju" qui voudrait étudier la proposition de rachat de la tour à TDF. Ensuite, "il faudra sûrement qu'on finance une étude pour voir comment l'exploitation de l'antenne (qui reste nécessaire) peut être rendue compatible avec l'usage touristique". Pas sûr cependant qu'elle n'attire autant de visiteurs que sa grande sœur parisienne.

6e arrondissement : 1 065 161 €*

Panneau d'affichage de la qualité de l'air :