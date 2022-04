La nouvelle édition du budget participatif à Villeurbanne démarre ce samedi 23 avril. Après une année 2021 "satisfaisante", cette version 2022 promet d'être plus élargie. Évaluation et tour d'horizon des nouveautés.

Top départ pour la deuxième édition du budget participatif à Villeurbanne samedi 23 avril. Seulement un mois après son voisin lyonnais, la mairie socialiste de Cédric Van Styvendael rouvre sa plateforme de dépôt de projets pour une deuxième édition. Avec plus de moyens financiers, sans thème imposé et en concertation étroite avec l'assemblée citoyenne de Villeurbanne, la version 2022 du budget participatif se veut plus élargie.

À la veille de cette deuxième "saison", Lyon Capitale vous propose un tour d'horizon des nouveautés de cette édition 2022, mais aussi une évaluation de la version précédente de 2021.

L'évaluation de 2021...

Mais avant les nouveautés, l'heure était au bilan et à l'évaluation dans la commune de l'est lyonnais. "Il était prévu que l'édition 2021 soit une édition d'expérimentation", rappelle Jonathan Bocquet, adjoint aux finances de la mairie de Villeurbanne. Avec un budget qui passe de 500 000 à 1,2 million d'euros pour l'année 2022, l'expérimentation semble être une réussite. En 2021, la commune a retenu 9 projets lauréats sur les plus de 300 projets déposés. Autre chiffre satisfaisant : ce sont 60 projets présélectionnés qui étaient soumis au scrutin de 2 400 votants et habitants de Villeurbanne.

"Les lauréats de 2021 seront réalisés en 2022 [...] Ça sera bon pour au moins huit projets sur neuf",

Jonathan Bocquet, adjoint aux finances de la Ville de Villeurbanne

Nichoirs à chauves-souris, "Petites cantines", parcours santé au parc de la Feyssine, ou végétalisation du parc de l'Europe, les sélectionnés ont ensuite tous passé les différents forums et discussions avant de sortir de terre. L'objectif désormais : "que les projets des budgets participatifs ne s'empilent pas", commente Jonathan Bocquet. "Les lauréats de 2021 seront réalisés en 2022. Normalement, ça sera bon pour au moins huit projets sur neuf. On a peut-être un doute sur le projet ''colorons notre ville''. Au pire, ça sera premier semestre 2023", assure l'adjoint aux finances de la mairie.

... et les nouveautés de 2022

Autre nouveauté importante à Villeurbanne mentionnée par Jonathan Bocquet : l'implication annuelle de l'assemblée citoyenne dans la mise en œuvre du dispositif de démocratie participative. "On leur a donné notre propre constat, nos suggestions et nos propositions. L'assemblée citoyenne a ensuite été souveraine dans la manière dans laquelle elle s'appropriait ce dispositif", salue-t-il. "C'est elle qui a souhaité mettre un terme au principe de thématique par exemple". L'année passée, Villeurbanne avait émis "Retissons les liens" comme thème expérimental. "Cela reste suffisamment large pour qu'il ne soit pas restrictif. Quand on regarde les projets lauréats, ça n'a pas vraiment été déterminant dans la sélection", concède celui qui est également président de l'Anacej. Réseau qui promeut la participation des enfants et des jeunes à la vie publique.

"Il y a la possibilité très concrète pour des élèves de faire émerger des idées, que ce soit dans le cadre scolaire, ou dans leur activité périscolaire",

Jonathan Bocquet, adjoint à Villeurbanne

Les enfants, eux aussi, peuvent prendre part au budget participatif de cette année 2022, mais selon certains critères. Ils doivent désormais être âgés de 7 ans minimum et "le projet, même s’il peut être déposé à titre individuel, doit être suivi dans un cadre scolaire", explique la Ville de Villeurbanne. "Sur cet abaissement de l'âge, on est parti d'un constat : il y a la possibilité très concrète pour des élèves de faire émerger des idées, que ce soit dans le cadre scolaire, ou dans leur activité périscolaire", conçoit Jonathan Bocquet à Lyon Capitale.

La hausse de l'enveloppe globale à 1,2 million d'euros s'accompagne également de l'augmentation du montant maximal de financement par projet. Il passe alors de 150 000 euros en 2021 à 200 000 euros en 2022.

Comment participer ?

Pour cette année 2022, Jonathan Bocquet espère "au moins autant de projets que l'année dernière. C'était une vraie réussite", se réjouit-il. Mais il tempère cependant. "Il y avait aussi peut-être un effet première édition". Derrière le nombre de projets déposés, pas une autosatisfaction, mais bien un enjeu de légitimité de cette forme de démocratie participative. "Le fait que les projets soient mis en concurrence, cela permet d'être gage de légitimité", explique l'intéressé.

"Le fait que les projets soient mis en concurrence, cela permet d'être gage de légitimité",

Jonathan Bocquet

Une plateforme citoyenne, sur laquelle les Villeurbannais peuvent déposer leur projet a été mise en place. Pour participer, c'est par ICI.

Et à Lyon, on en est où ?

Ouvert lundi 14 mars à Lyon, la première édition du budget participatif organisée par la mairie écologiste trouve son public. En un peu plus d'un mois, au vendredi 22 avril, 880 participants ont déposé 429 propositions sur la plateforme numérique ouverte pour l'occasion, Oyé. Régulièrement, des rencontres par arrondissements sont organisées pour des temps de discussions et d'échanges sur les dépôts de projets. Date limite des dépôts de projets : le 16 juin prochain.

