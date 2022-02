Lyon : en quoi consiste le budget participatif voté lors du conseil municipal ? On vous explique tout

À l'occasion du premier conseil municipal de l'année de la Ville de Lyon, les élus municipaux ont voté le lancement du budget participatif, promesse de campagne des écologistes. En quoi cela consiste ? Lyon Capitale vous explique.

C'était une promesse des écologistes à Lyon énoncée pendant la campagne électorale en 2020. Ensuite voté à l'occasion de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) en mars 2021, le budget participatif se lance officiellement le 14 mars prochain, après l'adoption du règlement de mise en oeuvre par les élus municipaux jeudi 27 janvier. L'objectif : ""favoriser le dialogue" mais surtout "expérimenter, non plus pour, mais avec les habitants et habitantes", se réjouissait Chloë Vidal, adjointe à la démocratie locale de la Ville de Lyon.

25 millions d'euros divisés en deux éditions

Dotée d'une enveloppe de 25 millions d'euros divisés en deux éditions (12,5 millions chacune), la Ville donne "carte blanche" à "tout ceux qui pratiquent le territoire, sans condition d'âge ni nationalité". En d'autres termes, si un Lyonnais ressent un besoin dans son quartier, il pourra effectuer un dépôt de projet. Installer un défibrillateur dans la rue, exposer une oeuvre culturelle, ajouter de l'éclairage public ou encore moderniser une aire de jeux pour enfants, toutes les propositions peuvent être bonnes à prendre, selon la mairie écologiste. Que ce soit des projets culturels, ludiques, sanitaires ou encore d'urbanisme, le budget participatif souhaite s'inscrire "dans une démocratie plus constructive", insiste l'adjointe à la démocratie locale de Lyon.

Cependant, les projets déposés par les citoyens à partir du 14 mars seront soumis à un certain nombre de critères. "Cela doit être techniquement et juridiquement réalisable, réalisable en deux ans, répondre à un intérêt général, ne concerner que les dépenses d'investissement et être une compétence de la municipalité", précise Chloë Vidal.

Différentes phases du projet

Dans un premier temps, une plateforme digitale, nommée "Oyé !" recueillera du 14 mars au 16 juin les propositions des citoyens. C'est ensuite à cheval sur cette période, à partir du 9 mai et jusqu'au 9 novembre, que commenceront les analyses techniques, juridiques et financières des dépôts de projets. Après avoir été soumis au vote des habitants, la phase de sélection s'étalera sur la période du 7 novembre au 4 décembre. C'est seulement à partir de 2023 que les projets des citoyens commenceront à sortir de terre, lors de la dernière phase de réalisation.

Parmi ces 12,5 millions d'euros alloués à la première édition du budget participatif, 2 millions d'euros sont dédiés "à la mise en oeuvre de projets transversaux, consacrés à l'ensemble de la Ville de Lyon (projets non localisés, touchant plusieurs arrondissements ou relatifs aux grands équipements de la Ville)", explique la mairie de Lyon.

Les 10,5 millions d'euros restants sont partagés entre chaque arrondissement de Lyon, au prorata du nombre d'habitants de la manière suivante :

1e arrondissement : 605 850 €

2e arrondissement : 622 180 €

3e arrondissement : 2 063 992 €

4e arrondissement : 725 294 €

5e arrondissement : 1 016 423 €

6e arrondissement : 1 065 161 €

7e arrondissement : 1 645 860 €

8e arrondissement : 1 723 045 €

9e arrondissement : 1 032 196

À Villeurbanne, le budget participatif est déjà bien lancé

Dans la commune de Villeurbanne, le concept du budget participatif est déjà connu. La mairie socialiste lançait en juin 2021 une contribution citoyenne pour le budget participatif de la commune avec une enveloppe de 500 000 euros pour la réalisation des projets. Au total, ce sont 304 projets qui étaient déposés en juillet 2021. "Il y a eu une vraie inspiration et émulation citoyenne", se réjouit Jonathan Bocquet à Lyon Capitale, lui qui est adjoint aux finances, aux travaux et à la transition démocratique.

Après une étude de faisabilité basée sur les mêmes critères que son voisin lyonnais (juridique, financier et éventuels coûts de fonctionnement), Villeurbanne a fait voter ses habitants : près de 2 500 votants pour 9 projets retenus. "On est même allé au-delà de cette limite du budget de 500 000 euros, car si on arrêtait avant, il y avait un gap de 40 000 euros. On a donc préféré dépasser un tout petit peu plutôt qu'être en dessous", confie Jonathan Bocquet.

Derrière le budget participatif, "un enjeu de légitimité"

Cependant, l'adjoint à la démocratie locale de Villeurbanne concède que la question d'un budget participatif pose "un enjeu de légitimité. Si demain un projet devait être retenu en ayant 4 électeurs, dont le porteur de projet, ses parents et sa femme... ce serait problématique". Parmi les grands projets retenus, la création d'un local Les Petites Cantines, restaurant ouvert à tous, grâce à une démarche solidaire. "On retrouve la dimension convivialité, solidarité et proximité", jubile Jonathan Bocquet, contacté par Lyon Capitale.

Autres exemples étonnants encore : des nichoirs à chauve-souris et des bornes anti-moustiques devraient faire leur apparition à Villeurbanne grâce à l'initiative citoyenne. "Nous, on ne s’attendait pas à cela. On le voit comme la preuve que les budgets participatifs font émerger des projets que les élus n’auraient pas fait émerger. On ne pensait pas que l’action des moustiques était une problématique si importante qu’elle nécessite que l'on s’engage là-dessus", sourit l'adjoint à la mairie, qui se dit "satisfait" de cette première édition lancée à titre "expérimental". Dans tous les cas, Jonathan Bocquet salue ses "voisins lyonnais qui se lancent dans une belle démarche" en lançant à leur tour, le budget participatif.

Par ailleurs, dans la Métropole de Lyon, la commune de Vaulx-en-Velin a également lancé son budget participatif en 2021. Depuis le 10 novembre dernier, les Vaudais peuvent effectuer des dépôts de projets.

