La sélection de Lyon Capitale : les meilleurs lieux de l’humour

Une scène du rire à Lyon ? La sélection par Lyon Capitale des meilleurs lieux, entre café-théâtre et comédie club pour profiter de la scène lyonnaise de l'humour.

Entre one-man-show, seul en scène, improvisation ou stand up, la scène lyonnaise de l’humour est florissante. Néanmoins, s’il existe un public pour cette scène, de nombreux Lyonnais ne sont pas familiers de celle-ci. Les équipes de Lyon Capitale ont donc décidé de faire une sélection de certains des meilleurs lieux de l’humour à Lyon.

L’espace Gerson

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Espace Gerson café-théâtre (@l_espacegerson_lyon)



Ouvert en 1987 au cœur du Vieux Lyon, l'espace Gerson a une histoire dans la capitale des Gaules. Sur sa scène se sont succédé des grands noms de l’humour, comme Gad Elmaleh ou encore Florence Foresti, mais aussi de jeunes humoristes qui y ont fait leurs armes.

Avec sa salle de 120 places et son espace bar de 40 personnes, le café-théâtre peut aussi être loué pour des évènements. Pour le jeune public, le Gerson Comédie Club réserve également une programmation qui lui est destinée.

Le Repaire de la comédie

À la frontière entre théâtre et stand up, ce café-théâtre souhaite offrir le meilleur des deux mondes, ni élitiste ni vulgaire. Avec des spectacles accessibles des 12 ans et des représentations dédiées aux jeunes le week-end, Le Repaire de la comédie vise un public familial. Sur scène, les comédiens cherchent à parler du réel tout en s’en décrochant le temps du spectacle.

Ancré depuis plus de douze ans dans les pentes de la Croix-Rousse, le théâtre accueille des comédiens de toute la France, mais aussi de Suisse, bien que la majorité des performances soient assurées par des Lyonnais. Le mercredi est l'occasion pour l'établissement de proposer une programmation spéciale avec, au choix, des troupes d’improvisation ou des spectacles coup de cœur du théâtre.

Théâtre à l’Ouest

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Théâtre à l'Ouest Lyon (@theatrealouest_lyon)



Ouvert en mai 2022 pour compléter l’offre de divertissement du complexe de l’OL Vallée, le Théâtre à l’Ouest est l’un des nouveaux lieux de la scène lyonnaise de l'humour. Avec deux salles, dont une grande pouvant accueillir près de 400 personnes, le théâtre accueille des spectacles d’artistes en tournée dans toute la France.

Le Théâtre à l’Ouest dispose aussi d'un bar à cocktails et d'une salle de restauration. Dans la petite salle, le Comedy Club, il est même possible de se restaurer pendant le spectacle. Au programme artistique, on retrouve une sélection pour les jeunes publics afin de pouvoir séduire les familles.

Le Complexe café-théâtre

Autre théâtre avec un ancrage historique, le Complexe fête ses 25 ans en 2022. Sur ses deux salles, le Complexe accueille des spectacles de comédie, des "seuls en scène" et une partie de stand up. Néanmoins, l'établissement prévoit à la rentrée prochaine d’augmenter son offre de stand up avec un rendez-vous hebdomadaire. Le Complexe, c'est aussi un bar à tapas avec une carte très accessible en termes de prix.

En plus du café-théâtre, le Complexe tient une école qui accueille une centaine d’élèves tout au long de l'année. Les inscriptions sont ouvertes pour des groupes d’enfants à partir de 6 ans et des cours d’adultes.

Graines de star Comedy Club

Comedy Club Villeurbannais, le Graines de star a la particularité de chercher à donner sa chance à tout le monde. Le futur de l’humour lyonnais risque de s’y trouver. Avec un groupe d’humoristes résidents, le public peut suivre l’évolution de la troupe tout au long de leurs spectacles. Certaines scènes sont également réservées aux débutants pour ceux qui veulent s'essayer à l'humour.

Avec des one man show, des plateaux d’humoristes et des soirées spéciales, le café-théâtre propose des formules qui se renouvellent.