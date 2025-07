Lyon : maire et président écologistes disent leur "soulagement" après le maintien de l'OL en Ligue 1

Grégory Doucet et Bruno Bernard, maire de Lyon et président de sa métropole. (@NC)

L'OL est finalement maintenu en Ligue 1. Les responsables politiques expriment leur soulagement mais demandent des comptes quant à la mauvaise gestion du club.

L'Olympique lyonnais a évité le pire. En appel, La DNCG, gendarme financier du football français a annoncé ce mercredi que le club était finalement maintenu en Ligue 1 pour la saison 2025-2026.

"Ce soulagement ne doit pas faire oublier l'exigence de clarté"

"Un immense soulagement pour le club, ses joueurs, ses salariés et ses supporters" a salué dans la foulée de l'annonce le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Et de poursuivre : "Je remercie Michele Kang et Michael Gerlinger, je leur souhaite de trouver le juste équilibre pour permettre à notre olympique de revenir plus que jamais."

Plus exigeant, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a lui aussi partagé son "soulagement" et adressé ses remerciements à Kang et Gerlinger. Mais le fan de l'OL se projette : "L'OL a besoin de redonner confiance à ses supporters, de renouer avec son palmarès et de porter fièrement ses ambitions", écrit-il.

Bruno Bernard rappelle ainsi que "ce soulagement ne doit pas faire oublier l'exigence de clarté. Il est indispensable que toute la lumière soit faite sur la gestion calamiteuse de ces dernières années. Comment une telle dette a-t-elle pu se creuser, malgré la vente d'actifs majeurs ? Qui en a profité ? Comment cette dette sera remboursée dans les années futures ?"