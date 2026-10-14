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Un ciné-concert de Rocky se déroulera à la Halle Tony Garnier en mai. @Rocky

Lyon : Rocky remonte sur le ring pour un ciné-concert à la Halle Tony Garnier

  • par Corentin Lucas

    • Le dimanche 2 mai 2027, le film Rocky, porté par Sylvester Stallone, sera projeté à la Halle Tony Garnier dans une version ciné-concert. Un orchestre symphonique interprétera la bande originale en direct.

    Cinquante ans après sa sortie, Rocky offre un anniversaire à ses fans. Le 2 mai 2027, la Halle Tony Garnier accueillera Rocky in Concert, un ciné-concert qui permettra au public lyonnais de redécouvrir ce film culte. Les images projetées sur l’écran seront accompagnées d’un orchestre symphonique, le Philharmonic Orchestra Flanders, dirigé par Pascale van Os. Celui-ci interprétera la bande son de l'œuvre de John G. Avildsen

    Les plus chanceux auront donc droit à une interprétation en direct du morceau emblématique de la saga Rocky : Gonna Fly Now de Bill Conti. L’événement s’adresse aussi bien aux fans de la première heure qu’aux nouvelles générations. "Entre l’énergie des musiciens sur scène et la puissance des images, ce ciné-concert invite à retrouver ce classique du cinéma dans une expérience où l’on vibre autant pour le personnage que pour la musique", explique l'organisation.

    La billetterie en ligne est ouverte. Les places sont proposées à des tarifs compris entre 40 et 79 euros.

    Affiche de Rocky in concert.

    Lire aussi : Lyon : un spectacle en hommage à Dalida prévue à la LDLC Arena pour 2028

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