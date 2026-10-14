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© Valence Romans Agglo

Drôme : 24 millions d'euros pour préserver l'eau et restaurer les rivières

  • par LR

    • Valence Romans Agglo a signé ce mercredi 14 octobre un nouveau Contrat Eau et Climat avec l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Un programme de 50 actions destiné à préserver la ressource en eau et à adapter le territoire au changement climatique.

    Un investissement de 24 millions d'euros pour mieux gérer l'eau dans la Drôme. Valence Romans Agglo a officialisé ce mercredi son troisième partenariat avec l'Agence de l'eau, qui apportera 8,6 millions d'euros de subventions.

    Prévu pour la période 2026-2029, ce contrat concerne 63 communes, dont les 54 de l'agglomération et neuf communes voisines.

    Des travaux sur les rivières et les réseaux d'eau

    La principale enveloppe, de 12,8 millions d'euros, sera consacrée à la restauration des milieux aquatiques, notamment sur l'Ozon, la Joyeuse, la Barberolle et la Véore. Plus de 8 millions d'euros permettront également de réduire les pollutions, avec notamment la rénovation de la station d'épuration de Châteauneuf-sur-Isère et des travaux sur les réseaux d'assainissement.

    Enfin, 2,7 millions d'euros seront dédiés à la préservation de l'eau potable, à la détection des fuites et aux économies d'eau, notamment dans le secteur agricole. Ce nouveau programme s'inscrit dans la stratégie de l'agglomération pour faire face aux conséquences du changement climatique.

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