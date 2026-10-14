Rhône : des travaux de consolidation vont permettre la réouverture de la RD 315

À Millery, dans le Rhône, des travaux de consolidation du talus de la RD 315 sont en cours depuis le 28 septembre et doivent durer dix semaines. La route avait été fragilisée par un glissement de terrain.

En avril 2024, un glissement de terrain s’était produit sur la RD 315 suite à de fortes intempéries à Millery, dans le Rhône. L’incident avait provoqué un affaissement de la chaussée, située à environ 23 mètres au-dessus de la voie ferrée de la rive droite du Rhône. Plus de deux ans après, le Département a lancé des travaux pour sécuriser le tronçon impacté.

Le chantier a commencé le 28 septembre dernier. "Début octobre, a débuté la phase des forages pour réaliser les micropieux, grâce à l’utilisation d’une machine à forage verticaux", indique le Rhône. Le chantier prévoit notamment la création d’une paroi "microberlinoise", destinée à consolider le terrain. Des dispositifs de protection doivent également être installés, avec une glissière de sécurité en béton et des glissières métalliques.

Un chantier à 320 000 euros

Le Département prévoit une durée de travaux de dix semaines à compter du lancement du chantier. Le coût de l’opération est estimé à 320 000 euros. L’objectif est de rouvrir l’axe dans les deux sens de circulation à la fin de ce chantier.

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