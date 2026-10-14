Auvergne-Rhône-Alpes : une circulation difficile attendue en fin de semaine pour les vacances de la Toussaint

Bison Futé hisse le drapeau orange ce vendredi 16 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes à l’occasion du début des vacances de la Toussaint.

Alors que les élèves s’apprêtent à partir en vacances pour la Toussaint, la circulation s’annonce difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 16 octobre. Bison Futé hisse en effet le drapeau orange dans son dernier bilan, pour la région et l’ensemble du territoire métropolitain, aussi bien dans le sens des départs que des retours.

Dans le sens des départs, plusieurs axes régionaux seront à éviter : l’A42 entre 13 heures et 18 heures, la RN 205 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc de 14 heures à minuit, ainsi que l’A46 et la RN 346 de 17 heures à 19 heures.

Un retour à la normale est toutefois attendu dès samedi sur l’ensemble de la France, à l’exception de l’Île-de-France. Le drapeau vert est hissé toute la journée de dimanche.