Rhône : les travaux de sécurisation des cheminements piétons bientôt lancés sur le pont de Dorieux

Le Département du Rhône lancera dès le 19 octobre les travaux de sécurisation des cheminements piétons sur le pont de Dorieux. Le carrefour sera fermé pendant dix jours.
À partir du 19 octobre, le Département du Rhône lancera les travaux de sécurisation des cheminements piétons au carrefour du pont de Dorieux, sur la RD 70 et la RD 596 à Chatillon-d’Azergues, notamment concernant la liaison entre le chemin du plan et le chemin du Montgilloux en bordure de l’Azergues.
Le carrefour, qui accueille plus de 15 000 véhicules quotidiens, sera fermé à la circulation pendant dix jours, mais un passage sera en permanence nécessaire pour les habitants dans l’enceinte du carrefour et pour la zone d’activité. Le coût des travaux est évalué à plus de 32 700 euros.
Lire aussi : Rhône : des travaux de consolidation vont permettre la réouverture de la RD 315