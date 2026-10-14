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Rhône : les travaux de sécurisation des cheminements piétons bientôt lancés sur le pont de Dorieux. Google Maps

Rhône : les travaux de sécurisation des cheminements piétons bientôt lancés sur le pont de Dorieux

  • par LR

    • Le Département du Rhône lancera dès le 19 octobre les travaux de sécurisation des cheminements piétons sur le pont de Dorieux. Le carrefour sera fermé pendant dix jours.

    À partir du 19 octobre, le Département du Rhône lancera les travaux de sécurisation des cheminements piétons au carrefour du pont de Dorieux, sur la RD 70 et la RD 596 à Chatillon-d’Azergues, notamment concernant la liaison entre le chemin du plan et le chemin du Montgilloux en bordure de l’Azergues.

    Le carrefour, qui accueille plus de 15 000 véhicules quotidiens, sera fermé à la circulation pendant dix jours, mais un passage sera en permanence nécessaire pour les habitants dans l’enceinte du carrefour et pour la zone d’activité. Le coût des travaux est évalué à plus de 32 700 euros.

    Lire aussi : Rhône : des travaux de consolidation vont permettre la réouverture de la RD 315

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