Rhône : ils tentent de cambrioler une bijouterie avec du matériel volé dans une caserne de pompiers

Trois individus ont été interpellés après avoir tenté de cambrioler une bijouterie de Champagne-au-Mont-d’Or avec du matériel dérobé dans une caserne de pompiers.

Trois hommes, dont deux mineurs, ont été interpellés lors d'une tentative de cambriolage dans une bijouterie de Champagne-au-Mont-d’Or, dans le Rhône, à l'aide d'un vérin hydraulique précédemment volé dans une caserne de pompiers, ont indiqué mercredi les gendarmes.

La scène s'est déroulée vendredi 9 octobre, peu avant 6 heures. Alertés par des riverains, les gendarmes sont rapidement intervenus et trois patrouilles ont convergé sur place, expliquent-ils dans un communiqué conjoint avec le parquet de Lyon. L'un des équipages repère un véhicule qui circule tous feux éteints, que les gendarmes parviennent à immobiliser. Un suspect est interpellé, et un deuxième, en fuite à pied, est intercepté peu après par des policiers de la BAC de Lyon.

Dans le même temps, une des patrouilles de gendarmes retrouve un troisième suspect non loin de la bijouterie. Les cambrioleurs n'ont pas réussi à passer le rideau métallique et à pénétrer dans la boutique. Et ce malgré l'usage d'un "vérin hydraulique (...), un outil de désincarcération habituellement utilisé par les sapeurs-pompiers". Il s'avère que l'équipement provenait "d'un vol par effraction commis en septembre 2026 au préjudice de la caserne" de Tassin-la-Demi-Lune, une commune située à proximité.

Lire aussi : "C’est du grand banditisme" : les sapeurs-pompiers du Rhône tirent la sonnette d’alarme concernant le cambriolage des casernes

Série de cambriolages dans les casernes cet été

L'intervention rapide des gendarmes a "permis de retrouver l'équipement et de le restituer aux pompiers rapidement", s'est félicité auprès de l'AFP le commandant de la compagnie départementale Jérôme Popiela. À ce stade, il doit encore être déterminé comment les trois hommes se sont retrouvés en possession du vérin.

Au cours de l'été, une série de cambriolages a frappé plusieurs casernes de pompiers autour de Lyon, au cours desquels ont été dérobés des outils pour forcer les portes ou couper la tôle.

Les trois suspects ont été présentés à la justice : le majeur a été condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoire. L'un des mineurs a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé au mois de décembre. L'autre fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire en fin d'année également.

Lire aussi : Vols dans les casernes à Lyon et dans la métropole de Lyon : une filière au service des braqueurs ?