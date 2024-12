Le collectif des Défenseurs de Lyon charge (encore) la Ville de Lyon et dénonce l'éclairage "minimaliste et décevant" de fin d'année en Presqu'île.

Après l'association My Presqu'île, c'est au tour du collectif des Défenseurs de Lyon de pointer du doigt les illuminations de fin d'année en Presqu'île, ce jeudi, jour du lancement de la Fête des lumières. Si l'association de commerçants déplorait surtout des difficultés pour financer les illuminations, le collectif lui charge la Ville de Lyon pour la mise en place d'un "dispositif minimaliste et décevant, loin d’être à la hauteur de l’attractivité que la Fête des Lumières est supposée insuffler jusqu’à la fin de l’année".

Le collectif estime qu'à partir du 9 décembre, à l'issue de la Fête des Lumières, "Lyon risque de plonger dans une ambiance morose". Et ajoute : "Ce manque d’investissements et d’ambition pour la politique d’attractivité de la ville risquent de nuire à la dynamique commerciale et touristique".

Les Défenseurs de Lyon dénoncent également la mesure de la collectivité qui exige aux restaurateurs et commerçants de retirer leur mobilier de terrasse à partir de 16 heures, du 5 au 8 décembre. De manière plus générale, depuis plusieurs mois, le collectif dénonce la "fermeture" de la ville et les différents aménagements prévus par l'exécutif écologiste.

