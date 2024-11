Les commerçants de l'association My Presqu'île alertent sur la difficulté financière que représentent les illuminations de Noël à Lyon, qui débutent ce vendredi 29 novembre.

Et si les lumières s'éteignaient l'année prochaine ? C'est ce que craint l'association de commerçants My Presqu'île, alors que les illuminations de Noël démarrent ce vendredi 29 novembre dans la ville de Lyon. Pour maintenir cette édition, la municipalité octroyé un financement "exceptionnel" et plus que doublé, passant de 45 000 à 100 000 euros. Ces illuminations de rue sont normalement financées à 50 % par la Ville de Lyon, le reste reposant sur les cotisations des commerçants.

Le collectif My Presqu'île, qui regroupe les associations de commerçants des 1er et 2e arrondissements, assure que le système est à bout de souffle : "Malgré la prise en charge de la Ville au travers de son dispositif, ce projet n’est plus à la portée des commerçants et associations". Et regrette que seules sept rues soient éclairées en Presqu'île - pour un coût de 100 000 euros - cette année, dont cinq financées par la collectivité. Pour d'ores et déjà anticiper les illuminations futures, My Presqu'île appelle la Ville à s'engager financièrement "de manière pérenne".

