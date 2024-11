Carte. Où voir les 32 oeuvres de la Fête des Lumières 2024 à Lyon ?

Découvrez notre carte interactive des oeuvres de la Fête des Lumières 2024 à Lyon.

La Fête des Lumières 2024 approche à grands pas. Cauchemar pour les uns, moment féérique pour les autres, cette édition célébrera les 25 ans de l'évènement majeur de la Ville, en ressuscitant des oeuvres acclamées par les Lyonnais et les touristes.

Pour vous aider à préparer votre virée lumière, Lyon Capitale a préparé une carte des illuminations. Cliquez sur chaque icône pour connaître les détails de l'oeuvre concernée.

Cette année, la Fête débutera jeudi 5 décembre et s'achèvera le dimanche 8 décembre à 22 h. Les illuminations seront observables de 19 à 23 h du jeudi au samedi, puis de 18 à 22 h le dimanche. À noter que certaines illuminations comme Outside à l'Auditorium de Lyon, ne sont pas accessibles sur l'ensemble des journées de la Fête. La Cité Jardin de Gerland ne sera pas exemple accessible que les vendredi 6 et samedi 7 décembre.

