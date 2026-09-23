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Le métro A du réseau TCL. @LC

Lyon : l’homme percuté par le métro A près de la station Hôtel-de-Ville est décédé

  • par Corentin Lucas

    • Une personne a été percutée par une rame du métro A lundi 21 septembre à Lyon, près de la station Hôtel-de-Ville-Louis-Pradel. Gravement blessée, elle est décédée ce mardi.

    Le drame s’est produit ce lundi 21 septembre, aux alentours de midi et à proximité de la station Hôtel-de-Ville-Louis-Pradel, dans le 1er arrondissement de Lyon. Une personne a été percutée par une rame du métro A. Grièvement blessée, la victime avait été prise en charge en urgence absolue par les secours, mobilisés en nombre.

    L’homme, qui serait âgé d’une quarantaine d’années, est finalement décédé ce mardi, selon les informations de nos confrères du Progrès. D’après les premiers éléments de l’enquête, il se serait introduit dans un tunnel de la ligne A avant d’être percuté.

    L’accident avait fortement perturbé le trafic. La ligne A avait été totalement interrompue pendant plus de cinq heures, tandis que la ligne B avait également été impactée. Trois rames avaient dû être évacuées alors qu’elles se trouvaient sous tunnel.

    La piste du suicide est actuellement privilégiée par les enquêteurs.

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