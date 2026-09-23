Météo à Lyon : jusqu’à 30 °C et un été qui joue les prolongations cette semaine

L’automne débute officiellement ce mercredi 23 septembre, mais le changement de saison ne se fera pas vraiment sentir à Lyon. Le soleil va rester largement présent et les températures vont grimper jusqu’au week-end.

À Lyon, l’automne va attendre avant de s’installer. Alors que l’équinoxe marque officiellement le début de la nouvelle saison ce mercredi 23 septembre, les conditions restent estivales dans la capitale des Gaules. Météo-France prévoit un après-midi très ensoleillé avec une maximale de 27 °C.

Et cette chaleur est bien partie pour durer encore quelques jours dans la région lyonnaise. Jeudi, le ciel pourra être légèrement voilé par des nuages élevés, mais le soleil restera dominant. Les températures atteindront environ 26 à 28 °C dans l’après-midi. Le matin, l’ambiance sera plus fraîche, avec autour de 14 °C.

Vendredi, le temps devrait rester largement ensoleillé à Lyon. Après une matinée fraîche, autour de 12 °C, le mercure grimpera jusqu’à 27-29 °C dans l’après-midi. Avant un weekend qui s’annonce encore plus estival. Samedi et dimanche il fera jusqu'à 30 °C à Lyon, avec un soleil généreux. les matinées seront fraiches avec 11 ou 12 degrés attendus.

Des températures d'été, alors que le mois de septembre touche bientôt à sa fin, qui pourraient même se poursuivre en début de semaine prochaine. Les tendances disponibles prolongent encore cette séquence chaude et sèche à Lyon.