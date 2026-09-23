Isère : une journée 100 % vélo organisée ce samedi au lac de Paladru

De 10 heures à 17 heures, ce samedi 26 septembre, la route autour du lac de Paladru sera entièrement réservée aux cyclistes. De nombreuses activités sportives sont également prévues.

Pour les amateurs de vélo ou pour ceux à la recherche d’une activité sportive à pratiquer sous le soleil, le rendez-vous est donné ce samedi 26 septembre au lac de Paladru. De 10 heures à 17 heures, la route autour du lac sera, en effet, réservée exclusivement aux cyclistes et de nombreuses activités seront proposées : balades à VTT, initiation au vélo, pumptrack, etc. L’objectif étant d’apprendre à privilégier les modes doux et de préserver le cadre de vie autour du lac.

Du sport sur terre ou sur l’eau

D’autres activités sportives telles que du cirque en famille, du roller, tir de laser biathlon, ou encore tir à l’arc et poney sont prévues. Elles sont accessibles à tous gratuitement. Pour les enfants, un stand de maquillage, des animations sur la nature et les oiseaux ainsi que des initiation au tennis et tennis de table viennent compléter la programmation.

Mais qui dit lac, dit aussi activités sur l’eau. Là aussi, la journée s’annonce riche. Familles et amis pourront ainsi profiter du soleil attendu ce week-end tout en pratiquant du canoë, de la voile ou encore du catamaran. À noter que les activités nautiques ne sont disponibles que sur inscription.

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