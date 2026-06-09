Lyon : plusieurs individus interpellés après un refus d’obtempérer, le véhicule était volé

La police a interpellé plusieurs individus dans la soirée de lundi à Tassin-la-Demi-Lune après un refus d’obtempérer débuté dans la montée de Choulans (5e arr.) à Lyon.

Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs individus ont refusé d’obtempérer à un contrôle de police montée de Choulans, dans le 5e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, la police souhaitait contrôler le véhicule car il était considéré comme volé à Sainte-Foy-lès-Lyon après un car-jacking.

Les forces de l’ordre ont alors poursuivi les fuyards avant de bloquer leur véhicule dans une impasse, rue de l’Étoile, à Tassin-la-Demi-Lune. Les individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour refus d’obtempérer, recel de vol et port d’arme de catégorie D.