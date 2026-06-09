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Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Drôme passe en revue le dispositif anti feu de forêt @Préfecture de la Drôme

La préfète de la Drôme passe en revue le dispositif contre les feux de forêt du SDIS

  • par Ivan Balkanski

    • La préfète de la Drôme Marie-Aimée Gaspari s'est rendue lundi 8 juin à Upie pour la présentation du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt.

    La préfète de la Drôme, Marie-Aimée Gaspari, s'est rendue lundi 8 juin après-midi dans le bourg rural d'Upie, pour la présentation du dispositif départemental de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Organisée par le service départemental d'incendie et de secours autrement dit SDIS, la rencontre a réuni les acteurs principaux de la protection des espaces naturels à l'approche de l'été.

    Deux démonstrations opérationnelles ont été faites : l'autodéfense d'un groupe d'intervention de feux de forêt (GIFF) encerclé par les flammes, et l'attaque d'une lisière par un module d'intervention lourd (MIL). Le référent de l'office national des forêts (ONF) a aussi présenté l'équipement des patrouilles de surveillance et d'intervention.

    Une démonstration a été réalisée. Crédit : préfecture de la Drôme

    Le SDIS 26 a détaillé ses moyens. Le GIFF dispose d'un chef de groupe, quatre camions-citernes moyens et un véhicule de liaison tout-terrain : le MIL, quant à lui, se compose également d'un chef de groupe, de deux camions-citernes de grande capacité et un véhicule de liaison. L'ONF vient compléter le dispositif par des patrouilles de surveillance, chargée du contrôle réglementaire et de l'intervention sur les départs de feu. Le pilotage repose sur un poste de commandement mutualité avec le SDIS de l'Ardèche.

    6,6 millions d'euros d'acquisitions pour les pompiers de la Drôme

    Après l'année 2022, qui a été marquée par une hausse du risque d'incendie en France, le SDIS à renforcé ses moyens. Via notamment le pacte capacitaire national, ils ont déjà reçu deux camions-citerne moyens, un de grande capacité et trois véhicule de liaison, et poursuit ses commandes jusqu'en 2027. Le total des acquisitions atteint environ 6,6 millions d'euros, dont 3 millions financés par l'État, soit environ 46,5%. Le reste à charge du SDIS 26 s'élève à 3,56 millions d'euros.

    Chaque jour, l'activation du dispositif est ajustée selon les donnés de Météo-France. Un ordre départemental signé par la préfète fixe annuellement l'organisation et les moyens mobilisables. La présentation intervient au seuil de la période estivale, durant laquelle ces moyens ont vocation â être engagés, y compris dans des colonnes interdépartementales.

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