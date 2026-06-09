La préfecture de l'Ain a présenté le 8 juin 2026 le bilan de son comité de pilotage sécurité routière

24 personnes sont décédées sur les routes de l'Ain entre le 1er janvier et le 8 juin 2026, selon les données provisoires communiquées par la préfecture de l'Ain lors de son comité sur la sécurité routière. Une hausse de 26 % par rapport à 2025 sur la même période, avec 19 personnes tuées.

En 2025, l'Ain a enregistré un total de 51 personnes tuées sur ses routes, soit sept de plus qu'en 2024, ainsi que 633 blessés et 450 accidents corporels. Les hommes, eux, représentent 77 % des responsables d'accidents et 66 % des victimes. La tranche des 18-24 ans est, sans surprise, la plus exposée. La vitesse est la première cause d'accident, devant l'inattention, l'alcool et les stupéfiants. La majorité des accidents mortels survient hors agglomération.

En matière de répression, 1 204 suspensions de permis ont été prononcées entre le 1er janvier et le 4 juin 2026, contre 1 172 l'an passé, toujours sur la même période. Les suspensions liés aux stupéfiants progressent également : 491 contre 427, de même que celles qui sont émises à la suite d'un refus d'obtempérer. Six suspensions sur les 1 204 font suite à un accident mortel, alors qu'en 2025 toujours sur la même période, il n'y a eu aucune suspension pour ce motif.

Un plan d'action qui pourrait améliorer la situation

La préfecture de l'Ain met en avant un plan d'action : premièrement, une coopération renforcée avec le Parquet, une médiatisation des contrôles routiers, une vigilance accrue sur les addictions, et enfin, des sanctions liées à l'usage du téléphone au volant. Selon les services de l'État, le risque d'accident est multiplié par 23 lors de la lecture d'un SMS en conduisant. Une mesure de suspension du permis est expérimentée dans six départements. Le nombre d'actions de prévention menées dans le département est passé de 45 en 2022 à 96 en 2025.

Pour 2026, la préfecture annonce le déploiement de nouveaux dispositifs techniques. Selon un communiqué de presse de la préfecture, un revêtement réfléchissant et un dispositif d'alerte sonore ont été installés, respectivement à Pérouges, sur la RD numéro 4, et sur la RD 103, à Saint-Paul-de-Varax. Le département expérimente aussi l'auscultation des chaussées par intelligence artificielle et un mur digital testant le temps de réaction des conducteurs. Une campagne de recrutement de bénévoles intervenants en sécurité routière est, par ailleurs, lancée.

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