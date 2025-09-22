Actualité
L’hôpital privé Jean Mermoz à Lyon.

Blessé par balle, il est déposé devant un l’hôpital de Lyon dans la nuit

  • par Clémence Margall

    • Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme blessé par balle a été déposé devant l’hôpital Jean Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Il aurait été impliqué dans une rixe.

    Aux alentours de 5 heures, dimanche 21 septembre, un homme a été déposé devant l’hôpital Jean Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon. Ce dernier, blessé par balle au thorax et au visage, a rapidement été pris en charge puis opéré, rapportent nos confrères du Progrès.

    Si ses jours ne sont pas en danger, les circonstances de l’incident restent encore floues. Selon les premiers éléments, l’homme aurait été impliqué dans une rixe qui se serait déroulée non loin de l’hôpital. Aucun suspect n’a pour le moment été interpellé.

