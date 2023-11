Lyon : Pierre Oliver opposé à la décision de Marie-Charlotte Garin d'occuper une école

Le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, a écrit à Grégory Doucet pour signifier ses interrogations sur la volonté de la députée EELV de dormir dans une école pour sensibiliser à l'hébergement d'urgence.

La députée EELV, Marie-Charlotte Garin a annoncé le 1er novembre son intention de dormir une nuit à l'école Mazenod (Lyon 3e) pour alerter le gouvernement sur le manque de places en hébergement d'urgence.

Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, conseiller municipal et président du groupe Droite, Centre & Indépendants de Lyon, a tenu à exprimer sa surprise en s'adressant directement au maire de Lyon, Grégory Doucet, dans une lettre évoquée par nos confrères du Progrès. Dans sa missive, l'élu s'adresse au maire et s'étonne « qu’une école de la Ville de Lyon puisse ainsi servir à l’expression partisane d’une élue, qui plus est non-élue municipale, même si nous ne sommes pas sans ignorer la proximité politique qui vous lie ».

"Empêcher la mise en œuvre de cette initiative"

Le conseiller d'opposition fait également part de son interrogation quant à l'accord du maire de Lyon d'organiser une « telle opération de communication politique ». Si oui, « nous le condamnons fermement », précise le courrier, toujours selon Le Progrès. Dans le cas contraire, Pierre Oliver précise que les élus du groupe Droite, Centre & Indépendants de Lyon demandent à Grégory Doucet de « prendre toutes les dispositions pour empêcher la mise en œuvre de cette initiative ».

Le 1er novembre, la députée Marie-Charlotte Garin déplorait : "À Lyon, ce sont près de 200 enfants qui dorment dehors, faute de places disponibles. Les places d'hébergement d'urgence manquent et les services du 115 sont saturés". Fin octobre, le squat Pyramide a été évacué et 84 personnes ont été orientées vers des places d'hébergement en hôtel.