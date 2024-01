Lyon : Pierre Oliver demande le retrait du séparateur sur le quai Tilsitt

Un rail de sécurité est désormais installé sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre, séparant la voie réservée aux bus et modes doux de celle des automobilistes, qui ont perdu une voie de circulation. (Crédit Fabien Bagnon – Twitter)

Le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver a écrit à la Métropole de Lyon pour demander le retrait du séparateur installé sur le quai Tilsitt après plusieurs accidents.

En août dernier, la Métropole de Lyon a procédé à un réaménagement temporaire du quai Tilsitt/Joffre dans le 2e arrondissement, connu pour être très accidentogène et dont les riverains dénoncent l'allure des automobilistes qui y circulent. Limité à 30 km/h, notamment en réaction au décès d'Iris et Warren, deux adolescents fauchés en mars 2022, le quai reste un axe très emprunté et la vitesse des automobilistes n'a diminué qu'en raison des embouteillages provoqués par le passage à une voie de circulation, la seconde étant réservée aux bus et vélos.

Lire aussi : La circulation repensée sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre pour plus de sécurité

Rétablir les deux voies, créer une piste cyclable, sans toucher au stationnement...

Un séparateur en béton a ainsi été installé, dans l'attente d'une concertation pour un aménagement définitif courant 2024. Oui mais voilà. Habitués à un axe en forme d'autoroute à deux larges voies, plusieurs automobilistes ont été surpris par ce séparateur et une dizaine d'accidents sont survenus depuis son installation, "dont un grave survenu tout début janvier 2024", explique Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, qui réclame le retrait de ce dispositif. Omettant néanmoins de préciser que le conducteur blessé circulait sans permis de conduire à très vive allure après avoir, selon Lyon Mag, refusé de se soumettre à un contrôle de routine et accéléré pour fuir.

Lire aussi : Lyon : plus de 1 000 infractions relevées en zone 30, les contrôles en hausse

Dans un courrier transmis à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, Pierre Oliver estime que "ce séparateur est très dangereux". Et de demander : "de retirer cet aménagement dans les plus brefs délais [...]" ; "de remettre en place les deux voies de circulation", mais également, et ce "sans supprimer de stationnement", "d'aménager une piste cyclable sécurisée, dédiée aux modes doux, séparée de la voie de bus". Le patron de la droite lyonnais estime en effet que l'aménagement actuel "n'est ni satisfaisant pour les cyclistes puisque très dangereux ni pour les habitants qui ont des difficultés à sortir et rentrer de chez eux".

La Métropole, par la voix de son vice-président en charge des mobilités, rappelait en août qu'elle souhaitait qu'un radar soit installé sur cet axe. Elle aurait formulé une demande en ce sens auprès de la préfecture du Rhône, qui ne déploie pour l'heure aucun radar en zone 30.