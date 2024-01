Spectacle insolite : orgue et contorsions à l'Auditorium

Lise Pauton et Yves Rechsteiner © Olivier Valsecchi

Metamorphosis est un dialogue musical et chorégraphique entre l’organiste Yves Rechsteiner et la contorsionniste Lise Pauton

Monument incontestable et moment de bravoure de la littérature violonistique les Sonates et Partitas pour violon seul de J.-S. Bach consistent en un tour de force pour l’interprète dans la mesure où l’écriture contrapuntique suggère ici plusieurs voix pour un instrument principalement monodique.

La transposition de ces pièces pour un instrument polyphonique coule alors de source et il suffit à l’arrangeur de reconstituer – à l’inverse de la version pour violon qui supprime çà et là notes tenues et résonances au regard des contraintes de l’instrument – le discours dans son ensemble.

Spectacle insolite

C’est l’organiste Yves Rechsteiner qui se charge ici de cet ouvrage dialectique consistant à faire de ces préludes fugues danses et chaconnes des pièces pour orgue plus vraies que nature.

Mais le spectacle baptisé Metamorphosis est surtout un dialogue entre l’orgue et l’art chorégraphique de la contorsionniste Lise Pauton qui rajoute à chaque mouvement une voix supplémentaire au contrepoint.

Un spectacle insolite habituellement joué dans les églises avec l’organiste à la tribune qui prendra une dimension tout autre sur la scène et avec le grand orgue romantique Cavaillé-Coll de l’Auditorium.

Bach Metamorphosis – Vendredi 19 janvier à 20 h à l’Auditorium