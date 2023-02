Lyon : peine alourdie en appel pour les harceleurs de Mila

Suite à un premier procès, le jugement de deux personnes ayant harcelé Mila sur les réseaux sociaux a été reconduit en appel. Les deux mis en cause écopent d'une peine alourdie.

L'affaire avait été jugée en début d'année dernière. Deux personnes soupçonnées d'avoir harcelé la jeune Mila sur les réseaux sociaux comparaissaient devant le tribunal de Lyon. L'affaire a été reconduite en appel.

Pour rappel, Mila avait reçu une vague de haine pour des propos virulents qu'elle avait tenue sur l'islam en janvier 2020. Vague de haine qui, en février dernier, avait mené à une agression sur les quais du Rhône. Depuis, le harcèlement sur les réseaux sociaux se poursuit pour la jeune iséroise.

Peine alourdie par la cour d'appel

Sur son compte Twitter, Mila expose la sentence décidée par la cour d'appel. Les deux mis en cause voient leur peine alourdie pour les faits de harcèlement qui leur sont reprochés. Les deux mis en causes devront payer 5 000€ de dommages et intérêts à la victime.

Le premier, l'ayant menacé de lui "faire une Samuel Paty" a été condamné à deux ans de prisons avec sursis et mise à l'épreuve. Le second, qui l'avait menacée de lui donner "un coup de bite" (sic) a, quant à lui, écopé d'un an avec sursis. Un verdict que la victime qualifie de "grosse victoire".