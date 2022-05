Lyon : ouverture d'un festival électro urbain en plein air à la Station Mue

Du jeudi 26 mai au samedi 28 mai, la Station Mue (Lyon 2e) accueille un festival de cultures électroniques et urbaines en plein air.

Le rendez-vous est donné, aujourd'hui à 15h, et jusqu'à 23h, pour l'ouverture du " Art Feast's Nouvelle Vague", un festival de cultures électroniques et urbaines lyonnaises. Au programme : trois jours de festivités en plein air, à la Station Mue (Lyon 2e).

15 collectifs et 30 artistes

Plus de quinze collectifs et une trentaine d'artistes locaux seront présents pour l'évènement. Ce jeudi 26 mai, le festival s'ouvre avec de la musique électro. Plusieurs concerts sont prévus : un DJ set avec Mohammed Vicente et Sinaï du "Club Safar". Avec des pépites musicales ou encore des classiques oubliés, les deux artistes entendent " ravir les oreilles des danseurs avertis ".

Egalement sur scène ce jeudi : le collectif " Arm Aber Sexy " avec Isa et Margo, deux artistes qui promettent une musique électro aux " rythmiques soutenues et aux mélodies enivrantes ".

Cultures urbaines à l'honneur

Le festival se poursuit demain, vendredi 27 mai, avec une journée dédiée aux radios et labels lyonnais. Samedi, pour le dernier jour du festival, les cultures urbaines seront à l'honneur avec un collectif de rap qui montera sur scène, suivi par des collectifs de Djs et de danseurs.

Egalement au programme : un stand de sérigraphie, un bar-guinguette et un service de restauration. Tarif : 5€ en prévente, 7€ sur place, gratuit avant 16h.

Informations pratiques

Quand? : Du 26 au 28 mai, de 15h à 23h

Où? : Station Mue, au 155 Cours Charlemagne, 69002 Lyon

Accès : Tram T1 : Arrêt Hôtel de Région – Montrochet | Bus : Musée des Confluences

Prix : Préventes 5€ | Sur place 7€ | Gratuit avant 16h

Billetterie : https://my.weezevent.com/art-feasts-nouvelle-vague

Evénement : https://www.facebook.com/artfeastlove