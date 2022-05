Comme chaque année, le long week-end de l'Ascension est aussi source de routes extrêmement chargées partout en France et autour de Lyon. Ce mercredi 25 mai, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs. Cela devrait même s'empirer dimanche 29 mai...

C'est désormais presque devenu une habitude au fil des années : le week-end de l'Ascension, propice aux départs en "vacances", est aussi source d'embouteillages monstres. Pour ce nouveau long week-end, Bison Futé voit rouge partout en France et à Lyon ce mercredi 25 mai. Les routes s'annoncent chargées dans le sens des départs.

Le site d'information routière conseille même d'"évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 22h et entre Orange et Marseille, de 14h à 19h", ce mercredi.

Un week-end noir sur les routes

Même constat pour le jeudi de l'Ascension où les Français en profiteront pour partir également. Bison Futé voit rouge, également dans le sens des départs.

Ça se complique encore un peu plus dimanche 29 mai. Toute la journée est classée noire dans le sens des retours à Lyon et partout en France. Connue pour être l'une des journées les plus chargée sur les routes de France, le dimanche 29 mai, retour du week-end de l'Ascension, ne devrait pas faire déroger à la règle, encore une fois cette année.