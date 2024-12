Afin de commencer 2025 sur les chapeaux de roue, Lyon Capitale a sélectionné pour vous, les soirées du nouvel an à ne pas manquer.

Sortez les confettis, l'année 2025 approche à grands pas. Afin de la célébrer comme il se doit, Lyon Capitale à sélectionné pour vous les soirées incontournables du 31 décembre.

Le Circus Show pour les gourmets

Avis aux gourmets, cette année, le grand réfectoire de l'Hôtel Dieu vous propose un dîner spectacle sur le thème du cirque. L'occasion de profiter d'un show tout en savourant le menu cinq plats imaginé par le chef doublement étoilé Marcel Ravin.

Prix : 160 euros

Pour profiter d'une expérience plus festive, c'est vers l'Officine qu'il faudra se tourner. Le lieu proposera une soirée fingerfoods et cocktails, rythmée par un live piano, des danseurs et un dj set.

Prix : 79 euros

Le dernier nouvel an de la Cité des Halles

Clap de fin pour la Cité des Halles, le lieu du 7ème arrondissement accueillera son dernier nouvel an ce 31 décembre. L'occasion de se déhancher une dernière fois au sein de la friche. Au programme, un dj set, des confettis et des cocktails pour la soirée de clôture du lieu.

Prix : 20 euros

Ambiance masquée au Ninkasi

Enfilez votre plus beau masque pour profiter d'une soirée rouge et noir au Ninkasi de Cordeliers. Au programme de l'hypnose, des tours de magie, des surprises et surtout un dj set pour enflammer les deux salles du restaurant du second arrondissement.

Prix : formule réveillon gourmand : 80-90 euros

formule soirée uniquement : 35 euros

Yakapiocher pour s'amuser en famille

Si vous êtes plutôt réveillon en famille, pas de panique, le yakapiocher propose une nuit de jeu jusqu'à 4h du matin. Le bar à jeu situé rue Rivet (1er arr), organise une soirée rythmée par des jeux d'ambiances, un karaoké et un diner de fête, pour petits et grands.

Prix : adultes : 45 euros

enfants : 25 euros

Soirée Jazz à la clef de voûte

Avis aux amateurs de jazz, le jazz club la clef de voûte organise une soirée spéciale afin d'accueillir la nouvelle année. Quatre orchestres se succèderont dès 17h30, entre swing et smooth jazz dans les pentes de la Croix-Rousse.

Prix : 30-45 euros avec une coupe de champagne et des chocolats.

photo d'illustration © DR

Aventure Alpine au Hard Rock Café

Revêtez vos habits de ski et direction le Hard Rock Café, où une soirée givrée vous attend. Tandis qu'un menu de quatre plats vous sera servi, le groupe ODESSA assurera un live music show-pop. Des dj sets prendront ensuite le relais afin de prolonger les festivités jusqu'au petit matin.

Prix : 120 euros

39 euros pour uniquement accéder à la deuxième partie

© Tim Douet

Le 31 du Pilo

Pour une soirée de show, rendez-vous dans la montée des Carmélites à l'hôtel Pilo. Au programme, show de drags queen, dj set disco et house pour danser tout au long de la nuit.

Prix : 35 euros avec un verre de punch et une coupe de champagne

Prolonger la fête des lumières à Fourvière

Si vous avez loupé la fête des lumières, ou si vous souhaitez simplement la revivre, rendez vous à la Basilique de Fourvière. Le 31 décembre sera la dernière soirée pour profiter du spectacle son et lumière projeté sur la basilique.

Et c'est gratuit.

Le spectacle 2023 de la Région des Lumières sur Basilique de Fourvière. (Photo HJ)

