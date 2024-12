Un épisode de « neige industrielle » a eu lieu dans le Rhône ce 30 décembre. (@Mickael Bruno via Romain Weber)

Plusieurs communes du Rhône ont été touchées par un épisode de "neige industrielle" lundi 30 décembre à Lyon.

Un épisode de neige dite "industrielle" a touché le Rhône et l'agglomération lyonnaise lundi 30 décembre. À Feyzin, Corbas ou Lentilly, des chutes de cette neige polluée ont été observées.

Ces flocons sont liés à la rencontre entre des polluants atmosphériques et des conditions anticycloniques hivernales indique Météo France. L'air froid humide reste au sol, où la température est ainsi plus froide que celle constatée en altitude, empêchant la pollution de se disperser et permettant la formation de ces flocons.

La vapeur d’eau se fixe sur ces dernières et se transforme en neige très fine lorsque les conditions météo sont favorables (température négative et absence de vent). On retrouve cette neige dite « industrielle » notamment près des zones polluées (zones industrielles). 6/7 pic.twitter.com/u0lTZQSSNQ — Association Météo Centre - Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) January 25, 2022

La Chaîne Météo précise ainsi : "Il ne s’agit pas d’une "fausse neige", mais d’une neige dont les conditions de formation sont rendues possibles grâce à l’activité industrielle de l’homme." Le flocon se forme selon les mêmes règles que la neige classique, mais son processus de formation est initié par la microparticule de polluant. C'est cette microparticule qui permet ensuite à l'eau de devenir solide à une température plus élevé que dans le cadre d'un flocon classique.

"A priori, ce n’est pas plus dangereux que respirer lorsque l’air est pollué", estimait Stéphane Socquet, le directeur adjoint ATMO en Auvergne-Rhône-Alpes interrogé par France Inter en janvier 2022.