Actualité
Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Pollution : la qualité de l’air à Lyon est toujours moyenne ce mercredi 

  • par Clémence Margall

    • Les conditions météorologiques maintiennent une bonne qualité de l’air ce mercredi 18 février à Lyon et dans sa métropole. 

    On respire une nouvelle fois bien ce mercredi 18 février à Lyon et dans sa métropole, les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes étant "moyens", voire "bons", sur l’ensemble du territoire. 

    L’observatoire précise : "Les émissions liées au chauffage devraient légèrement diminuer grâce à une hausse modérée des températures. Le vent devrait favoriser la dispersion des polluants, contribuant à une qualité de l’air bonne à moyenne".

    à lire également
    Un candidat à la mairie du 7e appelle la Ville de Lyon et la préfecture à interdire la marche pour Quentin ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un candidat à la mairie du 7e appelle la Ville de Lyon et la préfecture à interdire la marche pour Quentin ce samedi 08:59
    Pollution : la qualité de l’air à Lyon est toujours moyenne ce mercredi  08:25
    Vent, crues, avalanches… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:57
    voiture police faits-divers
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : neuf interpellations, dont l'assistant du député LFI Raphaël Arnault 07:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : des nuages, mais des températures plus douces attendues ce mercredi à Lyon  07:15
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : Marie-Charlotte Garin veut "pérenniser" le Revenu de solidarité jeunes 07:00
    police Lyon
    Mort de Quentin à Lyon : quatre suspects interpellés, dont l’assistant parlementaire Jacques-Élie Favrot 17/02/26
    Tiffany joncour
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le RN demande la dissolution de "l'ensemble des organisations violentes" 17/02/26
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    "J’aurais fait comme elle" : Renaud Payre soutient la directrice de Sciences Po Lyon après la venue de Rima Hassan 17/02/26
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une nouvelle vidéo précise les circonstances des violences 17/02/26
    Le débat de Lyon Capitale sur le logement
    Métropolitaines 2026 : encadrement des loyers, où et comment construire plus, le grand débat sur le logement 17/02/26
    Qui est la Jeune Garde à Lyon ? 17/02/26
    Bruno Bernard et ses colistiers Avançons Ensemble pour les métropolitaines 2026. (@CM)
    Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses propositions sociales, "grandes absentes" des débats 17/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut