Pollution : la qualité de l’air à Lyon est toujours moyenne ce mercredi 

Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Les conditions météorologiques maintiennent une bonne qualité de l’air ce mercredi 18 février à Lyon et dans sa métropole.

On respire une nouvelle fois bien ce mercredi 18 février à Lyon et dans sa métropole, les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes étant "moyens", voire "bons", sur l’ensemble du territoire.

L’observatoire précise : "Les émissions liées au chauffage devraient légèrement diminuer grâce à une hausse modérée des températures. Le vent devrait favoriser la dispersion des polluants, contribuant à une qualité de l’air bonne à moyenne".