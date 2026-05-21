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Les chauffeurs VTC recensent jusqu’à 100 points noirs et interpellent la Métropole de Lyon. © Rawpixel

Opération escargot, travaux de maintenance : le trafic s'annonce perturbé autour de Lyon ce week-end

  • par Loane Carpano

    • Mobilisation, travaux de maintenance...A Lyon, l'A7 et l'A46 devraient faire face à de lourdes perturbations lors du week-end de Pentecôte.

    Autour de Lyon, le trafic s'annonce perturbé pour le week-end de Pentecôte. Alors que le tunnel de Fourvière (A7) sera à nouveau fermé dans les deux sens du 22 au 26 mai, une "opération escargot" se prépare sur l'A46 Sud samedi 23 mai.

    Mobilisation contre l'élargissement de l'A46

    Portée par la Fédération "Fracture", forte d'une dizaine d'associations lyonnaises mobilisées pour le respect de l'environnement, l'opération coupera l'autoroute dans les deux sens samedi 23 mai. La fédération se mobilisera face au projet d'élargissement de l'A46 entrepris par le gouvernement et revendiquera un "abandon définitif" du projet. Les associations dénoncent notamment l'impact qu'aura cet élargissement sur les populations alentours et demandent aux gouvernement d'étudier des solutions alternatives.

    En parallèle, le tunnel sous Fourvière sera fermé pour le troisième week-end consécutif. Pour rappel, des travaux de maintenance sont entrepris sur l'axe durant tous les week-ends de mai. La circulation devrait donc être compliquée aux alentours de Lyon pour ce long week-end.

    Lire aussi : Rhône : plusieurs routes concernées par des travaux dès le 18 mai

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