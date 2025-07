Lyon : nouveau rassemblement en soutien à la Palestine ce samedi 

Le collectif 69 Palestine organise un rassemblement ce samedi 19 juillet à 15 heures sur la place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Les mois passent et les rassemblements en soutien à la Palestine et aux Gazaouis se poursuivent. Une nouvelle mobilisation est organisée ce samedi 19 juillet dès 15 heures sur la place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon par le collectif 69 Palestine.

Le collectif dénonce une nouvelle fois le "génocide" en cours et exige un cessez-le-feu "immédiat et permanent." Et d’ajouter : "Stop à la colonisation sauvage en Cisjordanie !" Les membres du collectif appellent également la France à "l’embargo général immédiat sur toutes les armes et composants, la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine, des sanctions contre l’État d’Israël, la suspension de l’accord d’association UE/Israël et la libération de Gorges Ibrahim Abdallah."