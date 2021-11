Lyon : masque et pass sanitaire exigés sur les marchés de Noël du Rhône

Alors que les marchés de Noël ouvrent leurs portes les uns après les autres, le préfet du Rhône a rendu obligatoires avec un arrêté, ce mardi 30 novembre, le port du masque et le contrôle du pass sanitaire pour y accéder.

En réponse à la 5e vague de Covid-19 qui se propage dans le Rhône, où le nombre de nouveaux cas détectés a fortement augmenté ces dernières semaines, le préfet du Rhône a annoncé ce mardi 30 novembre la prise d’un arrêté imposant le port du masque et le contrôle du pass sanitaire sur les « marchés de Noël » du département. Cette mesure concerne les évènements organisés à Lyon et sur le reste de la Métropole.

L’arrêté pris par le préfet va dans le sens des annonces faites la semaine dernière par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui déclarait que le masque pourrait être exigé par les préfets sur les "marchés qui seront soumis au pass sanitaire". À noter que, place Carnot, où se déroule le marché de Noël de Lyon, le pass sanitaire était déjà exigé aux visiteurs dès l'ouverture du site le samedi 27 novembre.

Par ailleurs, à ce stade, d’autres mesures sanitaires plus restrictives ne sont pas à prévoir dans le département. Interrogé sur le sujet Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, a expliqué avoir "concerté hier [lundi 29 novembre, NDLR] l’ensemble des élus, dont le maire de Lyon, de Villeurbanne, les présidents du conseil régional, départemental et de l’association des maires et nous avons convenu qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de prendre des mesures complémentaires à elles que j’avais déjà prises".