Covid-19 à Lyon : maintien de la Fête des Lumières, mais le port du masque obligatoire

À une semaine de la Fête des Lumières, qui doit se dérouler du 8 au 11 décembre, la reprise épidémique du Covid-19 pouvait générer quelques inquiétudes quant à la bonne tenue de l’évènement. Ce mardi 30 novembre, le préfet du Rhône a confirmé son maintien "à ce stade" tout en officialisant l’obligation du port du masque pendant l’évènement.

Depuis une quinzaine de jours le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente considérablement dans le Rhône où le taux d’incidence, qui permet de mesurer la circulation du virus à l'instant t sur un territoire, atteint 421 contre 292 au niveau national. Le virus circule donc activement dans le département à une semaine du début de la Fête des Lumières qui doit voir du 8 au 11 décembre des milliers de personnes investir les rues de Lyon.

Lire aussi : Covid-19 : forte hausse des contaminations, le point ce mardi à Lyon et dans le Rhône (graphique)

Si des inquiétudes concernant la tenue de l’évènement pouvaient exister au regard de la situation sanitaire, elles ont été écartées ce mardi 30 novembre par le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, tout du moins pour le moment. Lors d’un point de situation sur l’avancée de l’épidémie, le représentant de l’État a confirmé qu’une "attention particulière" est portée "sur cet évènement".

"J’ai vérifié hier avec le maire de Lyon les dispositions que nous prenions et à ce stade la Fête des Lumières est maintenue, mais avec un port du masque obligatoire"

Préfet du Rhône Pascal Mailhos

Des contrôles "autant que faire se peut"

"J’ai vérifié hier avec le maire de Lyon les dispositions que nous prenions et à ce stade la Fête des Lumières est maintenue, mais avec un port du masque obligatoire", a expliqué Pascal Mailhos en précisant avoir "pris l’arrêté ce matin". Une annonce qui n’est pas nouvelle, puisque Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait lui-même laissé entendre qu'il serait obligatoire pour "le premier grand événement post Covid organisé en France", mais elle est désormais officielle.

Par ailleurs, le contrôle du pass sanitaire sera bien appliqué "dans les enceintes fermées, qui sont relativement limitées", selon le préfet. Afin de s’assurer du respect du port du masque sur la trentaine de sites où des animations auront lieu pendant la Fête des Lumières, Pascal Mailhos précisé que des contrôles seront faits "autant que faire se peut", tout en appelant "à la responsabilité des uns et des autres. Il s’agit moins de contrôler que de, en réalité, rendre chacun responsable et de sa propre santé et de celle des autres".

Au début du mois de novembre, nous vous dévoilions le programme de cette édition 2021, qui verra les Lyonnais renouer avec l’un des évènements phares de la ville. Notre sélection des lieux à ne pas manquer du 8 au 11 décembre est disponible ici et pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attendra nous vous laissons découvrir le diaporama ci-dessous.

Lire aussi : Fête des Lumières à Lyon, tout ce qu’il ne faudra pas manquer en 2021