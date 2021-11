Le concours du plus grand fan de la série La Casa de Papel diffusé sur Netflix a couronné Nathan, alias "Lyon" dimanche 28 novembre. Il a vaincu 5 autres participants sélectionnés parmi 35 000.

L'information est insolite. Netflix avait donné rendez-vous à ses fans sur sa chaîne Youtube dimanche 28 novembre pour déterminer qui parmi six candidats allait être sacré plus grand fan de la série espagnole, La Casa de Papel. Tous portaient des noms de villes, à l'instar des personnages du programme à succès : Lyon, Montélimar, Paris, Biarritz, Calvi et Sarcelles, et ont été mis en compétition dans une série d'épreuves et de tests sur La Casa de Papel. Ils avaient été sélectionnés en amont parmi 35 000 candidatures.

L’heure de la grande finale a sonné. Qui de Paris, Biarritz, Calvi, Sarcelles, Lyon ou Montélimar sera LE PLUS GRAND FAN ?https://t.co/LfaEhxycI2 — Netflix France (@NetflixFR) November 28, 2021

Nathan, alias "Lyon" élu

Et c'est finalement un étudiant lyonnais - Nathan - qui a remporté ces séries d'épreuves. La récompense ? Un temps passé avec certains des comédiens. Il a par ailleurs, reçu en main propre le fameux costume rouge, porté par de nombreux personnages dans la série. "Bienvenue dans la bande, Lyon" lui a alors lancé le comédien Pedro Alonso, qui interprète le rôle de Berlin.

Pas sûr cependant que l'étudiant lyonnais soit présent dans les cinq derniers épisodes de la saison 3, diffusés le 3 décembre sur Netflix.