Actualité

Bosch ferme son bureau d'études de Vénissieux : une quarantaine d'emplois supprimés

  • par La rédaction

    • Le bureau d'études de Bosch situé à Vénissieux va fermer, entraînant la suppression d'une quarantaine d'emplois.

    L'équipementier automobile allemand Bosch a annoncé le 20 janvier la suppression d'une quarantaine de postes et la fermeture du site de Vénissieux près de Lyon.

    "Une pression croissante"

    Une décision prise d'un comité social et économique, justifiée par "une pression croissante due au ralentissement économique persistant" a indiqué l'entreprise à l'AFP. Et d'ajouter : "Afin de préserver sa compétitivité à long terme, Bosch doit réduire ses coûts et des ajustements structurels sont inévitables".

    Le bureau d'études travaillait notamment sur les piles à combustibles. En 2022, Bosch avait investi plus d'un million d'euros dans le cadre de son projet FresH2 qui opère la transition entre le Diesel et l’hydrogène pour les camions frigorifiques.

    Mardi, la direction a par ailleurs annoncé la fermeture de son usine de systèmes d'aides à la conduite d'Yzeure, dans la banlieue de Moulins, le 31 décembre 2026, a indiqué à l'AFP Laurent Indrusiak, secrétaire de l'Union départementale Allier de la CGT.

