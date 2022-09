Une intersyndicale appelle à manifester le 29 septembre à Lyon contre les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat.

Les mesures gouvernementales annoncées sur le pouvoir d'achat ne plaisent pas à tout le monde et font rage. A Lyon, la CGT, Solidaires Rhône, FSU, l'UNEF 69, CNT 69 et CNT SO 69 appellent à faire grève jeudi 29 septembre. La manifestation démarre de la Manufacture des tabacs (Lyon 3e) à partir de 11 h et également à Villefranche-sur-Saône, place du Promenoir, dès 17 h.

Les syndicats associés dénoncent notamment une "mauvaise revalorisation", annoncée par le gouvernement Macron, des minima sociaux quant à la hausse des prix.

Dans un communiqué, l'intersyndicale regrette que "le gouvernement se contente d’incitations à des économies d’énergies culpabilisantes". Les six syndicats ajoutent que "d’autres pays européens s’engagent dans la taxation des superprofits des entreprises du secteur énergétique et que d’autres mettent en place des passes ferroviaires gratuits !"

Salaires, bourses d'études, pensions, RSA... Cette journée de grève interprofessionnelle s’inscrira "dans une mobilisation large et dans la durée".