Lundi 26 septembre, le conseil métropolitain de Lyon a nommé Florestan Groult au poste de vice-président à la vie associative et aux politiques sportives.

En cette rentrée 2022, l'équipe de Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, avait subi une première défection avec le départ de l'élu écologiste Yves Ben Itah, vice-président à la vie associative et aux politiques sportives. À l'occasion du conseil métropolitain 26 septembre, son successeur a été nommé suite à une proposition de Bruno Bernard : il s'agit de Florestan Groult.

Âgé de 34 ans, cet ingénieur est membre du groupe Métropole insoumise, résiliente et solidaire. Cette nomination a été validée cet après-midi en conseil métropolitain à la majorité absolue avec 79 voix pour, 44 votes blancs et 14 nuls, pour un total de 150 bulletins dans l’urne.

Dans un communiqué, le groupe Métropole insoumise, résiliente et solidaire a fait part de son désir de travailler avec la majorité écologiste. "À l’échelle de notre métropole, nous sommes dans la majorité avec les écologistes, les socialistes et les communistes depuis 2020 autour d’un programme partagé, pour améliorer les conditions de vie des habitants et habitantes ainsi que pour nous adapter notre territoire au changement climatique. Nous avons apporté à cette majorité nos spécificités, nos convictions, et notre radicalité. Ces derniers mois ont renforcé notre conviction : pour arriver à transformer en profondeur notre société, il faut travailler ensemble", affirme notamment le groupe Insoumis.