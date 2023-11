Alors que la CGT et Uber Eats se sont réunis hier pour négocier, le syndicat appelle à la mobilisation les 2 et 3 décembre.

"Sous la pression des livreurs, Uber Eats accepte l'idée d'une négociation autour de la rémunération", annonce la CGT dans son dernier communiqué. Pourtant, cela n'aura pas suffit à satisfaire le syndicat qui lance un nouvel appel à la grève. D'autant plus que Deliveroo ou Stuart n'ont pas encore répondu aux demandes de la CGT, "alors que les rémunérations sont en baisse depuis des années".

En effet, les livreurs des plateformes montrent leur mécontentement et se mobilisent depuis plusieurs mois. Le premier week-end de novembre, ces derniers étaient déjà entrés en grève au niveau national.

Des réponses insuffisantes

Selon la CGT, les réponses apportées par Uber Eats sont insuffisantes. Cependant, la plateforme, seule à avoir pris part aux négociations, a annoncé plusieurs mesures. Notamment, elle s'engage à publier un article pour expliquer sa nouvelle politique de rémunération et à faire passer le minimum garanti à 14 euros de l'heure pendant six mois. Par ailleurs, Uber Eats souhaite proposer aux autres plateformes une négociation généralisée, pour un régime similaire entre tous les livreurs.

Même si bienvenues, ses mesures ne satisfont pas la CGT qui demande plus de transparence de l'algorithme et une rémunération plus élevée. De plus, "ni Uber Eats, ni Deliveroo n'ont accepté de rendre public le calcul de la course", une requête primordiale pour le syndicat.

Un week-end de grève

Ainsi, la CGT appelle les livreurs à entrer en grève les 2 et 3 décembre prochains. L'objectif est de revendiquer : le retrait de la nouvelle tarification, la transparence du calcul de la rémunération, le paiement des temps d'attente et le versement de cotisations sociales par les plateformes. Cette mobilisation devrait toucher près de 50 villes françaises, dont Lyon et sa périphérie, et concerner les livreurs de toutes plateformes.

