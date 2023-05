La CGT appelle à un rassemblement pour la venue d'Emmanuel Macron à Lyon ce lundi 8 mai.

Ce lundi 8 mai, à l'occasion de la commémoration du 78e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, le président de la République, Emmanuel Macron, se rendra peu avant 15 h au mémorial national de la prison de Montluc à Lyon. Le chef de l'Etat visitera le Mémorial et les cellules, notamment celles de Jean-Moulin et de Marc Bloch.

Rassemblement à 14 h

L'union départementale du Rhône de la CGT appelle ainsi à un rassemblement à 14 h au niveau du square Elisa Lemonier à l'angle de la rue du Dauphiné et de la rue du Général Mouton Duvernet. "Si le devoir de mémoire vis à vis de celles et ceux qui ont lutté face à la barbarie nazie est une nécessité que la CGT a toujours défendue, celui-ci ne saurait, pour être complet, mettre de côté les combats qu’ils et elles ont porté, et le projet qui a été le leur, formalisé le 15 mars 1944 dans le programme du conseil national de la résistance", justifie la CGT dans un communiqué de presse.

Ainsi, le syndicat "appelle à rendre hommage aux résistantes et résistants en défendant avec détermination le système de retraite issu de leur combat, mis à mal par le patronat et le gouvernement".