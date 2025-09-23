Ain : la préfecture alerte sur une arnaque visant les employeurs

La préfecture de l’Ain met en garde les employeurs contre de faux courriers exigeant une régularisation de leur document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Dans un communiqué de presse, la préfète de l’Ain appelle les entreprises du département à la vigilance face à une tentative d’escroquerie liée au DUERP, le document obligatoire recensant les risques professionnels. Un dirigeant a signalé avoir reçu un courrier se présentant comme officiel, l’informant d’un défaut de conformité et le menaçant d’une amende pouvant atteindre 7 000 euros.

Le document frauduleux invitait à se connecter à un site internet via un code personnel. La préfecture rappelle que ces courriers n’émanent pas de l’État : seuls les agents de l’inspection du travail sont habilités à contrôler la présence du DUERP, la sanction maximale étant une contravention de 5ᵉ classe.

En cas de réception, il est conseillé de ne rien signer, de ne transmettre aucun paiement et de déposer plainte auprès des forces de l’ordre.